Es passiert in der letzten Seillänge: Erika Dürr und ihr Freund Michael klettern bereits seit gut acht Stunden die Große der Drei Zinnen in den Dolomiten empor. "Comici" heißt die 500 Meter lange Route, die an der Nordwand der Zinne hinaufführt. Dürr will gerade einen Vorsprung überwinden, als das Stück Fels, an dem sie sich gerade festgehalten hat, herausbricht. Sie fällt ruckartig einige Meter in die Tiefe.

Dann spannt sich das Seil, Dürr pendelt vor und zurück. Sie hängt frei in der Luft und schreit panisch. Der Sturz, der so überraschend kam, ereignete sich vor rund drei Jahren. "Ich habe geschrien und geschrien", sagt die heute 31-Jährige, deren Gesicht von kleinen Sommersprossen überzogen ist. Ihr Körper ist durchtrainiert, die braunen Haare trägt sie kurz.

Sie weiß noch genau, wie die Panik sie zunächst handlungsunfähig machte: "Ich konnte nur daran denken, was jetzt alles schiefgehen kann: Der Michi sichert mich von einem selbst gebauten Stand, ich hänge hier frei in der Luft in 300 Meter Höhe, das Seil läuft über eine Kante, vielleicht scheuert es durch." Sie schreit noch einmal laut die Große Zinne an.

"Dann habe ich gemerkt, dass Schreien mir jetzt auch nichts bringt, weil mir gerade niemand helfen kann", erzählt sie. "Mir blieb nichts anderes übrig, als mich hochzuprusiken (Anm. d. Red.: eine Technik, um sich mithilfe eines speziellen Knotens am Seil hochzuziehen)." Oben angekommen, bricht sie in Tränen aus. Alles gut gegangen. Angefühlt hat es sich trotzdem wie eine Nahtoderfahrung.

Dürr hat Sturzangst, eine im Klettersport weit verbreitete Angst vor dem Fallen - trotz Sicherungen und Seil. Auf ihrem Blog "Ulligunde" erzählt sie, wie sie immer wieder gegen die Furcht ankämpft, um trotzdem ihre Leidenschaft verfolgen zu können. Klingt paradox? Dürr sagt: "Das Gefühl, die Angst überwunden zu haben und als Belohnung auf einem Berggipfel stehen zu können, ist unvergleichlich."

Wer Angst vorm Stürzen hat, bekommt an schwierigen Stellen oder beim Überklettern des letzten Sicherungspunktes Panikgefühle: Das Herz schlägt schneller, die Hände werden schwitzig, der Atem stockt. Dazu verspannt sich die Muskulatur der Unterarme, was das Gefühl verstärkt, sich nicht mehr festhalten zu können.

Besonders am Felsen, wo die Abstände der Sicherungshaken weiter sind als in der Kletterhalle oder die Sicherungen gar selbst mit speziellen Klemmkeilen gelegt werden müssen, haben viele Kletterer "Kopfprobleme", wie es im Fachjargon heißt.

Und dann gibt es die anderen: diejenigen, die ohne Probleme zehn Meter über der letzten Sicherung stehen und dabei noch entspannt ein Liedchen pfeifen können. Oder jene wie Alex Honnold, der komplett ungesichert den El Capitan im Yosemite-Nationalpark emporgeklettert ist - scheinbar völlig cool und angstfrei. In mehreren Hundert Metern Höhe grinste er immer noch fröhlich in die Kamera.

"Frauen sind meist ängstlicher als Männer"

Während beim "Free Solo" der Absturz den sicheren Tod bedeutet, kann beim Sportklettern nicht viel passieren: ein kurzer Schreckmoment, einige Meter freier Fall ins Seil. Ist die Angst also irrational?

Der Angstforscher Peter Zwanzger erklärt, dass Ängstlichkeit bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist: "Das kann mit der genetischen Veranlagung zusammenhängen, aber vor allem auch mit der individuellen Lebensgeschichte, mit der Erziehung und bestimmten Erlebnissen", sagt Zwanzger, Vorsitzender der Gesellschaft für Angstforschung und Ärztlicher Direktor im kbo-Inn-Salzach-Klinikum. "Frauen sind zudem meist ängstlicher als Männer."

Dass man sich vor dem Herunterfallen am Felsen fürchte, sei nicht unbedingt ein Zeichen für eine außergewöhnliche Ängstlichkeit oder gar eine Angststörung, sagt Zwanzger. "Im Gegenteil, Sturzangst ist eine sogenannte vernünftige Angst: Ein Sturz impliziert eine Bedrohung - davor will sich der Körper schützen", sagt er. Es sei das Unvorbereitete, der Kontrollverlust, der vielen Angst mache. Gerade beim Alpinklettern, wo die Sicherungen nicht so zuverlässig sind wie etwa in der Halle, könne die Angst auch vor Leichtsinn bewahren.

Dennoch kann eine übermäßig ausgeprägte Furcht im Bergsport auch hinderlich sein. Durch die aufsteigende Panik sind Bewegungsabläufe nicht mehr abrufbar, man macht leichter Fehler. In Anspannungssituationen beginnt die Beinmuskulatur zu zittern - ein Phänomen, das scherzhaft "Nähmaschine" genannt wird und die Panik noch befördert, da das Bein nicht mehr richtig belastet werden kann.

Fallen, fallen, fallen

Und wie wird man die Angst vor dem Fallen los? In der Kletterliteratur findet man immer wieder eine Lösung, die für Ängstliche wie ein schlechter Scherz klingt: fallen. Und zwar so oft es geht.

Auch Zwanzger sieht nur eine Möglichkeit: die wiederholte Konfrontation mit der Angst. "Wenn man sich Angstsituationen immer wieder aussetzt und merkt, dass nichts Schlimmes passiert, kann man seine Panik runtertrainieren", sagt er. "Leider verlernt das Gehirn auch wieder, man muss also dabei bleiben und immer wieder üben."

Einen Tipp, damit es schneller geht, hat Zwanzger auch noch: "Wenn der Reiz unerwartet kommt, lernt das Gehirn effektiver - das simuliert ja die unkontrollierte Situation, in der ein Griff am Felsen herausbricht." Man könne das zum Beispiel üben, indem der Kletterpartner das Kommando zum Stürzen gibt. Auch Atemtechniken und kognitive Übungen könnten helfen, die Angst zu überwinden.

Gleichstarke suchen

Nach dem Sturz an der "Comici" verschärfte sich die Angst von Erika Dürr zunächst. "Ich habe daran erst gemerkt, dass wirklich etwas passieren kann", sagt sie. In den vergangenen Jahren konfrontierte sie sich immer wieder mit ihrer Angst: Alpinklettern, Eisklettern, anspruchsvolle Grattouren.

Dennoch habe sie die Angst nie ganz ablegen können, sagt sie. Ihrem Partner zuliebe, den sie inzwischen geheiratet hat, sei sie immer wieder in schwierige Kletterrouten eingestiegen. "Der Michi hat nie Angst", sagt sie. Irgendwann habe sie gemerkt, dass sie sich überfordert habe. "Ich hätte mehr mit Frauen oder Gleichstarken klettern sollen", sagt sie.

Mittlerweile sieht man auf ihrem Instagram-Account kaum noch Kletterfotos. Dürr fing dafür vor rund zwei Jahren mit dem Gleitschirmfliegen an. Nun steigt sie vor allem auf Berge, um hinunterzufliegen. "Dabei habe ich null Angst, nur pure Freude", sagt sie. "Und das ist die einzige Währung im Bergsport: der Grinsefaktor."