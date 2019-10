"Mit etwas Glück siehst du vielleicht sogar ein Einhorn!" Die kleine Emma klatscht begeistert in die Hände. So utopisch der Satz klingt: Da er von einer Elfe mit silbernen Haaren, dunklem Umhang und einem Speer in der Hand ausgesprochen wird, scheint selbst ein Einhorn plötzlich möglich - sogar mitten in Toronto. Immerhin steht die Elfe in einem märchenhaften Garten aus bunten Lichter-Blumen. Die "Luminous Gardens" sind funkelndes Herzstück des Aurora Winter Festivals. Dass statt einem Einhorn eine elegante Eiskönigin auf sie zuschreitet und für ein Foto stehenbleibt, lässt Emma mit den Lichterketten um die Wette strahlen.

Torontos Lichter-Rausch bezaubert aber nicht nur Kinder: Während der Festtage kann sich niemand in der Stadt der Magie der schimmernden Deko und der beeindruckenden Leucht-Installationen entziehen. Denn außer dem Aurora Festival am Ontario Place finden in der ganzen Stadt viele weitere Lichterfeste statt, die jeden Abend zu einem Erlebnis für die Sinne machen.

Der offizielle Startschuss für die strahlenden Feiertage fällt Mitte November mit imposantem Knalleffekt: Ein riesiges Feuerwerk, Musik-Shows und das feierliche Anzünden des über 18 Meter hohen Weihnachtsbaums leiten bei der Cavalcade of Lights am Nathan Phillips Square die Lichter-Saison ein. Die vielen Märkte und die beliebte Eislaufbahn machen den zentralen Platz vor dem neuen Rathaus den ganzen Winter über zum Ziel für Einwohner und Besucher: Heir kann man auf Schlittschuhen vor dem ikonischen Toronto-Sign seine Runden drehen - kanadischer kann man den Abend kaum beginnen.

Je länger die Nächte, desto heller die Lichter

Wobei! Es gibt auch immer die Möglichkeit, die Profis der Maple Leafs bei einem Match anzufeuern - bevor man gemeinsam mit Eishockey-Fans die Downtown-Bars erkundet oder sich bei kulinarischen Events wie "Winterlicious" kostengünstig durch die multikulturelle Küche der Stadt schlemmt. Die Wintermonate sind perfekt, um die Stadt kennenzulernen, denn: Umso früher es dunkel wird, desto mehr Zeit hat man, an langen Abenden Torontos vielseitiges Kulturangebot aus Museen, Theater und Ballett zu genießen. Mit anderen Worten: Je länger die Nächte, desto heller die Lichter und desto aufregender der Abend.

Wer nach einem Einkaufs- oder Sightseeing-Tag langsam in festliche Stimmung kommen möchte, muss nur den Lichterketten folgen: In Bloor-Yorkville beispielsweise, einer schicken Nachbarschaft mit edlen Geschäften, weisen funkelnde Girlanden und große, tiefrote Lampions den Weg zu Restaurants und Bars. Die schimmernde Beleuchtung des "Holiday Magic Festivals" ist einer der beliebtesten Foto-Spots für romantische Dates, ebenso wie das strahlende Love-Sign im Distillery District.

Toronto Light Festival

Kopfsteinpflaster und die dunkelroten Ziegelstein-Gebäude der ehemaligen Schnapsbrennanlage sind der perfekte Hintergrund für Torontos beliebten Weihnachtsmarkt. An kleinen Holzbuden gibt es Glühwein und kanadische Spezialitäten wie Poutine, die beliebten Pommes mit Bratensoße und Käsewürfeln. Vor dem meterhohen Weihnachtsbaum singt jeden Abend ein kleiner Chor festliche Lieder - das alles unter dem Schimmer Tausender Lichter.

Light-Show vor dem Märchenschloss

Und kaum ist der Weihnachtsmarkt abgebaut, geht es mit dem nächsten funkelnden Highlight weiter: Beim Toronto Light Festival verwandeln Installationen und interaktive Skulpturen den Distillery District in ein Open-Air-Museum aus Neonleuchten und Glühbirnen. Werke lokaler und internationaler Künstler schweben dann am Himmel oder winden sich elegant durch die Gassen.

"Das ist auch die Zeit, in der unsere heiße Schokolade Hochkonjunktur hat", sagt Schoko-Barista Nina und schiebt eine dampfende Tasse über die Theke. Die Cocoa-Boutique Soma ist einer der vielen kulinarischen Stopps in der Distillery.

Emmas Lieblings-Kakao wiederum wird vor einem Märchenschloss serviert. Auch Casa Loma, Torontos imposanter Burgbau im Norden der Stadt, verwandelt sich vor den Feiertagen traditionell in ein Winterwunderland. Im Garten schreitet man durch geschwungene Licht-Kaskaden vorbei am imposanten Weihnachtsbaum und einer Horde leuchtender Rentiere - kein Einhorn in Sicht, das Spektakel ist aber auch so einfach magisch.

