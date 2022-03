Foto: Dan Anderson / ZUMA Wire / IMAGO

Mardi Gras in Alabama Die Geheimgesellschaften der US-Karnevalisten

Der Kölner Karneval ist abgesagt, in Alabama wird trotz Ukraine-Invasion gefeiert: der älteste Mardi Gras der USA. Vielleicht nicht so freizügig wie in Deutschland, dafür um einiges rätselhafter.