Massiver Einbruch der Besucherzahlen Hongkong verschenkt 500.000 Flugtickets

Die Tickets sollen phasenweise ausgegeben werden, schreibt der britische »Evening Standard«. Der südostasiatische Markt wird dem Bericht zufolge als Erstes die Möglichkeit haben, sich für Flugtickets zu bewerben. Die Tickets hätten insgesamt einen Wert von rund zwei Milliarden Hongkong-Dollar, das entspricht mehr als 230 Millionen Euro.

Die Metropole mit mehr als sieben Millionen Einwohnern hatte die strengen Coronamaßnahmen bereits im Herbst gelockert – deutlich bevor das chinesische Festland dies tat. Was zuvor viele abgeschreckt hatte, waren eine Hotelquarantäne und intensive Testpflichten, die man nach Einreise für bis zu drei Wochen in Kauf nehmen musste. Hongkong sei nun wieder mit der ganzen Welt verbunden, sagte Regierungschef Lee, »es gibt keine Isolation mehr, keine Quarantäne und keine Restriktionen, wenn man den Trubel in Asiens Weltstadt erleben möchte«.