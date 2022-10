Moai-Statuen auf der Osterinsel Mystische Steinköpfe durch Feuer zerstört

Die im Schnitt 4,5 Meter hohen und mehr als fünf Tonnen schweren Moai stehen zum Teil einzeln in der Landschaft, zum Teil aber auch in Gruppen in Zeremonialanlagen, den sogenannten Ahus. »In der Sprache der Rapa Nui werden die Moai als Moai Aringa Ora bezeichnet«, lautet die Erklärung auf der Nationalpark-Seite. »Die genaue Übersetzung lautet ›das lebendige Gesicht unserer Vorfahren‹.«