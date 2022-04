Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Das Missverhältnis zwischen Schwarzen und Weißen am Berg habe zudem viel mit Rollenmodellen zu tun: »Der mangelnde persönliche Bezug zu Outdooraktivitäten wie Bergsteigen und Klettern ist auch eine Frage der fehlenden Vorbilder.« Es gibt eben nur wenige bekannte schwarze Alpinisten. Hinzu komme oft das fehlende gesellschaftliche Umfeld, um im Alpinismus aktiv zu sein, so Henderson: »Selbst wenn jemand das Geld hat, um Bergsteigen zu betreiben – dann fehlt ihm oft der Zugang zu Programmen, die ihm helfen, den Sport auszuüben, den Bezug dazu zu vertiefen, sich weiterzuentwickeln.«

Im Team dabei: Kletterhallenbesitzerin, Soziologe, Mathematiker

Im Team sind einige Ausbilder und Ausbilderinnen: Das gilt etwa für Manoah Ainuu. Als Neunjähriger zog er mit seiner Familie von Los Angeles nach Spokane, Washington, und lernte dort Outdoorsport kennen. Er ist unter anderem diverse Routen im Yosemite Park geklettert und leitet heute Kletterzentren für Jugendliche in Atlanta und Memphis.

Teammitglied Frederick Campbell hat sich seit seiner Jugend für Abenteuersport ebenso begeistert wie für Mathematik. Er hat einen Doktortitel in Statistik und klettert seit zehn Jahren durch Schnee, Eis und Fels. Abby Dione hat Schlagzeilen gemacht als einzige queere schwarze Frau, die in den USA eine Kletterhalle führt: das Coral Cliffs Climbing Gym in Fort Lauderdale, Florida. Adina Scott hat einen Doktortitel für Elektrotechnik und engagiert sich als Outdoorlehrerin in einer Bergschule.

Eddie Taylor ist Chemielehrer an einer Highschool. Er hat Teamleiter Henderson beim Gassigehen in einem Hundepark in Ouray, Colorado, kennengelernt, als der sein Team zusammenstellte. Rosemary Saal ist eine hauptberufliche Outdoorpädagogin, die aus Seattle stammt und jetzt in Tucson lebt. Der Fotograf und Filmer Evan Green lebt in New Mexico.

Der kenianische Kletterer James »KG« Kagambi, ist Besitzer von KG Mountain Expeditions mit Sitz in Maro Nuro am Mount Kenya und der erste schwarze Afrikaner, der 1989 den Denali bestieg. Desmond »Dom« Mullins ist Soziologe und Irak-Kriegsveteran aus New York. Thomas Moore ist ein Unternehmer aus Georgia, den seine erste Expedition zufällig auf den Gipfel des Kilimandscharo führte, als ein Platz frei wurde.

Deutlich weniger ausländische Bergsteiger am Everest

Über Rassismus im Alpinismus wird besonders seit der »Black Lives Matter«-Bewegung diskutiert. Das betrifft etwa die Namen von Kletterrouten – auch in Europa. So wird nicht nur in einschlägigen US-Foren die Umbenennung der »N*-Wall« im kalifornischen Owens Valley verlangt. Auch um den »N* mit dem Knackarsch« im Frankenjura oder die Sportkletterwand »Bimboland« im Klettergebiet Kochel am See ist eine Debatte entbrannt. Daran, dass es in den Expeditionskadern des Deutschen Alpenvereins bisher nicht eine einzige schwarze Person gibt, hat sich indes bis heute nichts geändert.