Ein Schneeleopard im Himalaja: Der deutsche Fotograf Sascha Fonseca gewann mit »Die Welt gehört mir« im Wettbewerb Nature Photographer of the Year den Preis für Fotos von Säugetieren. Die Awards werden von der Organisation Nature Talks in den Niederlanden ausgerichtet. Fonseca, der in Dubai lebt, erwischte das seltene Tier mit einer Fotofalle in den Bergen von Ladakh – für das Projekt hielt er sich drei Jahre lang in der Region in Nordindien auf. »Ihre unglaubliche Tarnung sowie ihr abgelegener Lebensraum machen den ›Geist der Berge‹ wahrscheinlich zu der Großkatze, die am schwierigsten in freier Wildbahn zu fotografieren ist«, schreibt er. Schneeleoparden sind eine gefährdete Rote-Liste-Art. In Indien gibt es wohl nur noch zwischen 400 und 700 von ihnen.