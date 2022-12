Nach der kürzlich getauften »MSC World Europa« nimmt MSC Cruises ab Juni 2023 sein zweites Schiff mit LNG in Betrieb. Die nach der griechischen Göttin Eurybia benannte »MSC Euribia« soll Platz für gut 6300 Passagiere bieten und zunächst in Nordeuropa kreuzen. Ihr Schiffsrumpf sei erstmals kunstvoll verziert, so die Reederei, auf den Entwürfen zu sehen ist eine wellenförmige Bemalung in Blau und Grün, entworfen vom Deutschen Alex Flämig.

Die »Euribia« ist die dritte der sogenannten Meraviglia-Plus-Klasse von MSC und mit 331 Meter Länge etwas kleiner als die »MSC World Europa« aus der World-Klasse. In fünf verschiedenen Pools finden mehr als tausend Kreuzfahrer und Kreuzfahrerinnen gleichzeitig Platz, der größte umfasst 1700 Quadratmeter. Unter einer mit bunten LED-Lichtern verzierten Decke liegt die Promenade mit Shops, Bars und Restaurants.

Während der Neubau schon Landstromanschlüsse an Bord hat, werden kommendes Jahr nach Angaben der Reederei die »MSC Preziosa« und die »MSC Fantasia« darauf umgerüstet. Dann können ein Dutzend Schiffe in der Flotte in entsprechend ausgerüsteten Häfen per Stromkabel mit Energie versorgt werden, sodass sie während der Liegezeit keine Schadstoffe emittieren.