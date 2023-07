Neues Kreuzfahrtschiff »Icon of the Seas« Das größte Spaßboot der Welt

Die »Icon of the Seas«, die rund 1,1 Milliarden Dollar kosten soll, stellt den Beginn einer neuen Klasse dar. Mit 365 Metern ist sie nur wenige Meter länger als die »Wonder of the Seas«, dafür zwei Decks höher und verfügt über etwa 100 Kabinen mehr. Maximal – also wenn die Kabinen mit mehr als zwei Personen belegt sind – können 7600 Gäste und 2350 Crewmitglieder an Bord gehen.

Dort erleben sie ein schwimmendes Ferienresort: eine Hotel- und Apartmentanlage mit zahlreichen Pools, Bars, Restaurants und rekordbrechenden Wasserrutschen. Am Bug erhebt sich der Aquadome, eine enorme Glaskuppel, die sich über ein Showtheater mit Pool, Sprungtürmen und einem Wasserfall spannt. Eigentlich kaum zu fassen, dass sich dieses Fun-Park-Hotel über das Wasser bewegt und in Häfen passen muss. Natürlich werden für Betrieb und Fortbewegung enorme Mengen an Treibstoff benötigt.