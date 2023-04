Im Osten der Mongolei, in der Provinz Chowd, haben Nomaden ihre Ziegen und Schafe zusammengetrieben, um sich am Ende des Sommers auf den langen, steinigen Weg ins Herbstcamp zu machen. Den Hausrat aus den Jurten transportieren aneinander gebundene Kamele, während Männer zu Pferde die Herde zusammenhalten und in den Steilhängen immer wieder versprengte Tiere suchen müssen. In den Bergen zieht die Karawane durch bizarre Schluchten, bis sich das Tal in eine weite Ebene öffnet.