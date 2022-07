Nun ja – Touristen und Touristinnen sind wütend, dass sie keine Eintrittskarte für die Inkastadt haben, die auf 2430 Meter Höhe in den Anden über dem Urubambatal thront. Es sind ausländische, aber auch einheimische Besucher, die gerade an Perus Nationalfeiertagen am Donnerstag und Freitag ihr »Santuario Histórico«, ihr historisches Heiligtum, besuchen wollen. Viele Peruaner haben in Konkurrenz zu Reisenden aus aller Welt kein Ticket mehr im Vorweg ergattert, das Wochen bis Monate im Voraus gekauft werden sollte.