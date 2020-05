Erin Sullivan

Fernweh-Fotos aus dem Wohnzimmer Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt

Was macht eine Reisefotografin, wenn sie nicht mehr reisen kann? Erin Sullivan holt sich die weite Welt in die eigene Wohnung - sie verwandelt Decken zu Schluchten und Pfannkuchen in Canyons.