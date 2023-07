2014 teilten sich die USA und Kanada noch den ersten Platz im Passport-Index. Die USA werde diese Topposition in nächster Zeit nicht wieder einnehmen, sagt Greg Lindsay, ein Wissenschaftler am Cornell Tech’s Jacobs Institute in New York. »Es ist eine einfache Geschichte«, kommentierte Lindsay das vergleichsweise schlechte Abschneiden des amerikanischen Passes. »Die USA fallen zurück, weil sie mehr oder weniger stillstehen.« Die Vereinigten Staaten seien von Ländern wie Südkorea, Japan und Singapur überholt worden.

Eine klaffende Mobilitätslücke

Ganz unten im Ranking steht nach wie vor Afghanistan. Mit einem afghanischen Reisepass darf man nur in 27 Länder visumsfrei einreisen. Knapp davor liegen der Irak (29 Länder) und Syrien (30 Länder).