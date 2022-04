Ein blauer Plastikdinosaurier, die scheinbar endlose Weite der größten Salzpfanne der Welt, Touristen – und eine coole Idee. Mehr braucht es nicht, damit Piter Condori im Salar de Uyuni ein paar Dollar verdienen kann. Der elfjährige Bolivianer nutzt dafür einen beliebten perspektivischen Trick, den die gleichmäßige, weiße Ebene, die sich bis zum Horizont erstreckt, erlaubt: Kleine Objekte in der Nähe der Kamera erscheinen gleich groß wie größere Objekte in der Entfernung.

In seiner Freizeit am Wochenende macht Piter Fotos vom Spinosaurus, der Touristinnen und Touristen über die weiße Salzfläche zu jagen und anzugreifen scheint. Für andere Aufnahmen verwendet er eine leere Bierflasche, aus der sich seine Motive scheinbar ausschütten oder in die sie hineinklettern. Am Tag verdient er damit zwischen 9 und 15 Dollar.