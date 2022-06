Weltreise in Sommerdrinks Heiß, heißer, Halo-Halo

Und noch ein Getränk kommt in Thailand in einer auffälligen Farbe daher: Butterfly Pea Soda. Das Trendgetränk in kräftigen Lila-Blau-Tönen wird aus den Blüten der »Clitoria ternatea»-Pflanze (Schmetterlingserbse) gewonnen. Der wird unter anderem eine beruhigende Wirkung zugesagt, sie soll aber noch andere gesundheitliche Vorteile haben. In Südostasien wird sie häufig für Gerichte und Getränke verwendet. Als Soda ist Butterfly Pea mit seiner Kräuternote extrem erfrischend.

Neuseeland: Einfach sauer

Lemon and Paeroa, oder kurz L&P, ist »in Neuseeland weltbekannt«. So lautet der clevere Werbeslogan für das Getränk am anderen Ende der Welt, das schon 1907 erfunden wurde. Es besteht aus Zitronensaft und sprudelndem Mineralwasser aus dem kleinen Ort Paeroa auf der Nordinsel.