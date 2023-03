Pack die Badehose ein — und vergiss, wie viel Abwasser und Industriemüll im Qarunsee in Ägypten landet. Das Gewässer, das keine hundert Kilometer von Kairo entfernt ist, zieht im Sommer viele Menschen an. Sie kommen aus der Stadt zum Baden, wissen aber nicht um die Gesundheitsgefahren, die das Vergnügen mit sich bringt. Im Wasser tummeln sich Parasiten und der See ist inzwischen stark versalzt. Mit ihrem Fotoprojekt »The Lost Lake« wollte die Fotografin Fatma Fahmy ein Schlaglicht auf das Leben der Fischer, die am See leben, werfen – und kam mit der Aufnahme auf die Shortlist in der Kategorie »Umwelt«. Früher waren mehr als 600 Fischerboote auf dem See, heute sind es noch zehn. Der Qarunsee ist berühmt für seine Fossilienfunde, er gilt als einer der ältesten Seen der Welt.