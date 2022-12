Salinen aus der Luft fotografiert Salz sehen

Die Bilder in Hegens Buch beeindrucken mit ihrer teils grafischen Optik. In den Texten erfährt man Interessantes über das Handwerk. Etwa, dass die Salzbauern in der Camargue ihre Verdunstungsbecken im Frühling über die mit dem Mittelmeer verbundenen Kanäle fluten. »Im Sommer, zwischen April und August, wird das Meerwasser dann durch ein System von Pumpen und Schleusen von Becken zu Becken bewegt, in denen das Wasser langsam verdunstet.«