»Mehr als hundert Menschen sind gekommen, um mich an diesem historischen Tag willkommen zu heißen. Familie, Freunde, Fans, Follower«, schrieb Pedersen bei Instagram. Er sei überwältigt von den Geschenken, den Umarmungen und dem Applaus gewesen.

Am 10. Oktober 2013 hatte Pedersen seinen Job zurückgelassen, seine (damals noch) Freundin und seine Familie, um sich auf ein großes Abenteuer zu begeben. Er entschloss sich, nicht zurückzukehren, ehe er alle Länder gesehen hatte. Dabei wollte er sich an selbst auferlegte Regeln halten: Der heute 44-Jährige musste mindestens 24 Stunden in jedem Staat verbringen, durfte maximal 20 US-Dollar pro Tag ausgeben und durfte kein Flugzeug nutzen. Sein Projekt trug den Name »Once Upon a Saga«.