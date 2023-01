Was hat dieses Wüstenbild in der Kategorie »Water« zu suchen, in der auch Fotograf Romain Miot gelobt wurde? Die Sahara zeigt sich in ihren schönsten Sandtönen, wie in Tarnfarbe gekleidet stehen Dutzende Dromedare zusammen. Blautöne weist das Foto nur an einer Stelle auf: im Turban des Tierbesitzers. Aber Wasser? Nun, es spielt eine zentrale Rolle in diesem Bild. Die Dromedarhüter müssen auf ihren Etappen durch lebensfeindliche Gegenden wie diese penibel dafür Sorge tragen, dass sie in bestimmten Abständen Quellen anzapfen. Die Tiere können zwar viel Wasser im Körper speichern und dadurch lange ohne Trinken auszukommen. Doch irgendwann wird auch ein Dromedar durstig. Und der Besitzer gibt bei der Versorgung den Takt an. »Erst nach meiner Rückkehr von dieser Reise habe ich bemerkt, dass der Dromedarbesitzer wie der Dirigent eines Orchesters aussah«, sagt Miot. Später zog die Karawane weiter – von Mauretanien nach Mali, an die Elfenbeinküste und nach Burkina Faso.