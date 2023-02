Foto: Denys Bilytskyi / Getty Images

Daten zur Urlaubslust in Krisenzeiten Wie und wohin wollen die Deutschen 2023 reisen?

In der Pandemie haben die Deutschen jeden Winkel des eigenen Landes erkundet. Nun schwärmen sie wieder in die Welt aus – sie verreisen länger und geben so viel Geld aus wie nie zuvor.