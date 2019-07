Flush Toilet Finder and Map: Wenn es schnell gehen muss



Zum Abschluss noch eine App, die im Notfall auch in der Heimatstadt nützlich sein kann: Flush bietet eine Datenbank mit weltweit rund 190.000 öffentlichen Toiletten und zeigt diese übersichtlich auf einer Karte an. Wenn Sie der App Zugriff auf Ihren Standort gewähren, sehen Sie direkt eine Liste mit den Toiletten in Ihrer Nähe. Tippen Sie auf den Eintrag, öffnet Flush die Karten-App und startet eine Navigation zu der öffentlichen Toilette. Kleine Symbole verraten Ihnen noch, ob das stille Örtchen kostenpflichtig oder behindertengerecht ist. Wenn Sie selbst eine öffentliche Toilette kennen, die in Flush noch nicht eingetragen ist, können Sie diese in der App einpflegen.



Gratis von JRustonApps: iOS, Android