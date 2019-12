Weihnachten auf Weltreise Nilpferdangriff an Heiligabend

Tibet: Begegnung mit dem Tod

Anselm Nathanael Pahnke, 1989 geboren, ist mit dem Rad in 414 Tagen durch Afrika gefahren, von Norden nach Süden. Aus seiner Reise ist der Kinofilm "Anderswo. Allein in Afrika" entstanden.

Drei Jahre lang trug mich mein Fahrrad quer über den afrikanischen, asiatischen und australischen Kontinent, und unterwegs habe ich nie Weihnachten gefeiert. Heiligabend hat für mich heute allerdings mit dem Tod zu tun.

Einmal war ich am 24. Dezember alleine auf einem Hochplateau in Malawi und bin nur knapp einem Nilpferdangriff entkommen. Und das war nicht die einzige Nahtoderfahrung: In den Weihnachtstagen in Tibet, auf über 4000 Meter, verfing sich bei einer rasanten Abfahrt ein Stück Metall in dem Vorderrad meines Fahrrads. Mich hob es weit aus dem Sattel, ehe ich unsanft auf Händen und Gesicht landete.

Anselm Nathanael Pahnke Jamphel in Tibet: Gastfreundschaft zu Weihnachten

Ein junger Mann, der mich bewusstlos am Straßenrand vorfand, nahm mich wie selbstverständlich über Weihnachten bei seiner Familie auf. Sein Name war Jamphel. Er sagte mir: "Das Ziel des Lebens ist nicht, solange es geht, vor dem Tod wegzurennen. Ich bereite mich mit meinem Leben auf den Tod vor."

Während der Tod bei uns oft zensiert wird, betrachten ihn andere als Heimkehr oder als Aufstieg in eine höhere Lebensform. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass das Resultat dieser Einstellung keine düstere, depressive Lebenseinstellung bedeutet. Den Tod als Teil des Lebens anzunehmen, war für mich eine Befreiung.

Camping in der Wüste: Heiligabend im T-Shirt

Paul Nitzschke, 31, ist mit Mercedes-Bus und UAZ 452 hauptsächlich in Osteuropa und Zentralasien unterwegs. Über das #Vanlife betreibt er den Blog Passport Diary .

Ich habe in den letzten Jahren Weihnachten mehr im Ausland verbracht als zu Hause - zum Leidwesen meiner Eltern, für sie ist es ja doch ein Fest der Familie. Ich war zum Beispiel mal in Georgien. Dort feiert man wie in Russland an einem anderen Datum Weihnachten - also kam am 24. Dezember nicht gerade viel Festlichkeit auf.

Wenn ich mich in Ländern aufhalte, in denen es zu der Zeit nicht schneit, dann ist es sowieso schwerer, Weihnachtsgefühle aufkommen zu lassen. Trotzdem mache ich es mir mit Freunden im Ausland gemütlich und koche etwas Schönes. Zum Beispiel einmal in der Wüste beim Campen - im T-Shirt Weihnachten zu feiern, ist schon ein ungewohntes Gefühl. Vermisst habe ich unterwegs nie wirklich etwas. Da das Internet immer besser wird, ist mit einem Video-Call ab und an auch mal die Familie mit dabei. Dieses Jahr brauche ich kein Skype - ich werde zu Hause sein.

Valencia: Ein Bierchen im Baum

Jannik Jürgens Jannik Jürgens: Ab und zu auch ein Hotelzimmer

Jannik Jürgens, Jahrgang 1993, ist seit Jahren immer wieder monatelang mit dem Fahrrad unterwegs und gerade dabei die Community für Radfahrer, Tomorrow's People aufzubauen.

Das erste Weihnachten fern von der Heimat habe ich auf meiner zweiten größeren Radtour, die von Barcelona nach Marrakesch führte, in Valencia verbracht. Zu der Zeit bin ich ohne Zelt gereist und habe immer unter freiem Himmel geschlafen. Aufgrund der Feiertage habe ich mir aber ein Zimmer gebucht und Weihnachten dann in dem Baum vor dem Hotel ganz oben in der Krone mit ein paar Flaschen Bier verbracht.

In Spanien wird Weihnachten zu Hause gefeiert, somit waren die Straßen wie leer gefegt, und ich konnte mir Valencia ganz in Ruhe bei einer ausgiebigen Stadtrundfahrt anschauen, bis dann um 24 Uhr die "Misa del Gallo", die Christmesse, stattfand.

Es war schön, den weihnachtlichen Verpflichtungen mal zu entgehen - allerdings ist das Zusammenkommen mit Familie und Freunden auch etwas sehr Wertvolles. Das will ich dieses Jahr nicht missen.

Buenos Aires: Ein Weihnachtswunder zu Mitternacht

Lea Rieck, 1986 in München geboren, arbeitet als Journalistin und Beraterin in der digitalen Konzeption. Mit dem Motorrad fuhr sie 18 Monate und 90.000 Kilometer allein um die Welt und schrieb darüber das Buch: "Sag dem Abenteuer, ich komme".

Am 23. Dezember kam ich aus Australien in Buenos Aires an. Mein Plan war, am Heiligabend früh gut essen zu gehen und dann den Weihnachtstrubel einfach zu verschlafen. Ich fragte in meiner Pension extra nach, ob Restaurants an dem Abend geöffnet hätten. Leider stellte sich heraus, dass die Stadt komplett ausgestorben war - alles war zu, es gab weder Menschen noch Taxis auf den Straßen. Nach einer Stunde Marsch bei 35 Grad und mit knurrendem Magen kehrte ich im Hotel Four Seasons ein - meine einzige Chance auf etwas Essbares.

Als ich nach dem Essen ein Taxi bestellen wollte, hieß es, dass das leider um diese Uhrzeit unmöglich sei. Es war kurz vor Mitternacht, und in Argentinien feiert man Weihnachten ein bisschen wie bei uns Silvester, mit großem Feuerwerk.

Also rief ich in meiner Pension an. Die Inhaberin und ihr Mann holten mich ab - und hatten ihre eigene Familienfeier mit 40 Leuten in die Pension verlegt. Der Grund: Sie hatten gemerkt, dass sie mir eine falsche Auskunft über die Restaurants gegeben hatten, und wollten mir doch noch ein Fest bieten.

Zurück in der Pension wurde ich dann kurzerhand von der ganzen Familie adoptiert und durfte Teil eines besonderen argentinischen Weihnachtsbrauchs werden: Um Mitternacht lässt man Papierlaternen, die globos, steigen und darf mit ihnen einen Wunsch in den Himmel schicken.

Melbourne: Heimweh in Downunder

zweidiereisen.de Lisa Kraft und Maximilian Gierlinger: Erst traurig, dann ausgelassen

Lisa Kraft und Maximilian Gierlinger, 27 und 28, starteten im März 2017 ihre Langzeitreise. Heute begreifen sich die beiden mit ihrem Instagram-Kanal @zweidiereisen und Blog zweidiereisen.de als Reiseinfluencer mit Fokus auf Nachhaltigkeit.

Vor zwei Jahren waren wir an Weihnachten bereits neun Monate nicht mehr in Deutschland gewesen, da wir zuerst fünf Monate durch Südostasien gereist und anschließend in Australien angekommen waren. Obwohl wir in Melbourne in einer der für uns schönsten Städte der Welt und in einer netten WG wohnten, machte uns die Adventszeit zu Beginn sogar etwas traurig. Wir vermissten unsere Familie und die Heimat.

Weihnachtsstimmung kam einfach nicht auf. Zum einen fehlte bei Temperaturen von 30 Grad im Schatten die gewohnte Kälte. Zum anderen wird in Australien auch nicht am 24. Dezember, sondern erst einen Tag später so richtig Weihnachten zelebriert. Feiern wollten wir aber trotzdem!

Wir haben also unsere Freunde und Mitbewohner zu einem Weihnachtsfest eingeladen. Es gab bayerische Semmelknödel mit Soße, Salat und Dessert, dazu Wein und ein paar kleine Geschenke. Später gingen wir in eine Bar, tanzten ausgelassen und hatten eine Menge Spaß. Erst spät fiel uns auf, dass wir auf einer Gay Party gelandet waren, und wir verstanden, warum Maximilian so viele nette Komplimente von Fremden bekommen hatte.

Ein paar Stunden und viele Gläser Wein später fielen wir dann frühmorgens ins Bett, wo wir dann auch konsequent den nächsten Tag verbrachten. Letztlich war es ein ganz anderes Weihnachtsfest als die Jahre zuvor, aber mit Sicherheit eines der witzigsten!

Neuseeland: Chillen on the road

Jakob und Tina Haeusgen Aussicht am Wasser: Fern von hysterischem vorweihnachtlichen Stress

Tina und Jakob Haeusgen, 44 und 45, waren sieben Monate mit einem ausgebauten Lkw auf der Seidenstraße bis nach Ulan Bator unterwegs. Ihre Erlebnisse schildern sie auf ihrem Blog "The Haeusgens".

Das wirklich Schöne an Weihnachten "on the road" ist, dass man nicht bis zum Verrücktwerden "Last Christmas" hören muss - wer das einmal erlebt hat, möchte sich eigentlich nie mehr Weihnachten im Sendegebiet deutscher Radiosender aufhalten. Wir haben schon einige Feiertag fern der Heimat verbracht. Das aber sicherlich einzigartigste war in unserem Expeditionsmobil "Aloisius" in Neuseeland: tiefblaue Seen, schneebedeckte Berge, herrlich blühende Lupinen bis zum Horizont, angenehme 20 bis 25 Grad Celsius und Camping vor traumhafter Kulisse - und all das ganz ohne den hysterischen vorweihnachtlichen Stress.

Nach einem Unfall Thailand: Das beste Geschenk überhaupt

Jennifer und Christian Juraschek Weihnachten in Chiang Mai Grand Canyon

Jennifer und Christian Juraschek, 30 und 31, waren gerade auf Weltreise, als sie kurz vor Weihnachten im Norden Thailands mit ihrem Roller verunglückten. Nach ihrer Genesung reisten sie weiter und bloggen darüber unter Unaufschiebbar.de.

Auf unserer Weltreise waren wir im Dezember 2017 im Norden Thailands. Zwar ist das Land zu knapp 95 Prozent buddhistisch, und das Fest spielt eigentlich gar keine Rolle. An touristischen Orten ist es jedoch tatsächlich weihnachtlich: Bei 30 Grad stand vor dem großen Einkaufszentrum in Chiang Mai ein circa 20 Meter großer Weihnachtsbaum mit Rentieren, drinnen spielte Weihnachtsmusik.

Dann aber hatten wir mit einem Roller einen Verkehrsunfall und wurden schwer verletzt. Auf der Station im internationalen Krankenhaus in Chiang Mai schoben uns die Schwestern einmal mit unserem Betten zur "Weihnachtsecke" mit verpackten Geschenken und kitschig gestalteten Tannenbäumen.

Am Abend des 23. Dezember trafen wir mit dem Ambulanzflieger in Deutschland ein, im Krankenhaus kamen wir in ein Quarantäne-Zimmer. Unsere Familien konnten uns nur vermummt mit Haarhaube, Handschuhen, Mundschutz und Kittel besuchen. Weihnachten war leider genauso, wie man es sich beim Lesen wohl vorstellt: nicht im Ansatz festlich. Mittags gab es immerhin Gans, Rotkohl und Klöße, das "Festessen" am Abend bestand dann jedoch krankenhaustypisch aus zwei Scheiben Brot.

Dennoch gab es an Heiligabend das wohl beste Geschenk, das wir jemals erhalten haben: Nach 2,5 Wochen Liegen im Krankenhausbett durften wir erstmals wieder unter die Dusche, mit Rollstuhl und viel Hilfe. Unglaublich wohltuend - und unsere beste Erinnerung an dieses sonst so traurige Weihnachtsfest.

