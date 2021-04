Foto: Marcel Roizman

Weltreise per Videochat »Einer hatte einen Onkel oder so, der war mal König, irgendwo in Afrika«

In 80 Tagen um die Welt, aber digital: Der 19-jährige Marcel Roizman hat in den vergangenen Monaten mit 229 Menschen aus 182 Ländern gesprochen. Was hat er auf seiner Reise gelernt?