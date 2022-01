Foto: Jorgen Udvang / Alamy / mauritius images

Zehn Tage im Kloster Suan Mokkh in Thailand Der Schweigemarathon

»Ihr müsst diesen Affen in eurem Kopf zähmen«, sagt der Abt, »erst dann seht ihr klar.« Wie aber gelingt das? Was ich beim Meditieren in einem thailändischen Schweigekloster über mich selbst erfahren habe.