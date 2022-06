Klar, die glorreichen Zeiten des Fliegens waren schon lange vor Corona vorbei. Jene Tage, als man noch erhaben dem Alltag entschwand, aufmerksam umsorgt von ausnahmslos freundlichen Stewardessen und Beschäftigten am Check-in und Gate. Die Fliegerei wurde im Lauf der Jahre zu einer maximal effizienten und glanzlosen Unternehmung, was zunächst alle beklagten und dann akzeptierten. Wenigstens wurde man meist halbwegs pünktlich verfrachtet, sofern nicht gerade Air Berlin in die Pleite schlitterte. Doch dann kam die Pandemie. Flugstornierungen und der Kampf um Erstattungen brachten viele Reisende an den Rand der Verzweiflung. Nun haben sich wohl die meisten auf einen weitgehend unbeschwerten Reisesommer gefreut. Leider vergebens.

Zu Hause ist es auch schön

Das Chaos ist in Teilen hausgemacht. Dass in diesem Sommer bei der Bodenabfertigung Personal fehlen würde, war schon lange offensichtlich. Dass Corona nicht verschwinden würde, im Grunde auch. Nun bricht ein fragiles System, das schon immer auf Kante genäht war, in Teilen in sich zusammen. Die Leidtragenden sind die Reisenden, ihre Urlaubssehnsucht wird schamlos enttäuscht. Am wenigsten Stress haben alle, die gar keine Flugreise geplant haben. Jedenfalls nicht in den Ferien. Jetzt nämlich haben vor allem die zu leiden, die durch Corona-Lockdowns, Kita- und Schulschließungen sowie Homeschooling ohnehin stark belastet waren: Familien mit Kindern.

Was tun? Der Umstieg auf die Bahn ist bekanntermaßen gerade auch keine Freude. Und wohin soll man fahren? Schöne Unterkünfte im Sommer sind in Deutschland kaum noch zu finden oder immens teuer. Sie suchen ein hübsches Ferienhaus im Umland von Berlin, in Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern in den kommenden Wochen? Viel Glück!