Frankfurter Flughafen vor dem Ferienstart Das Wochenende mit den 200.000 Passagieren – am Tag

Streik in Heathrow

Unklar ist, welche Auswirkungen die sich verschärfende Lage an britischen Flughäfen auf den Betrieb in Frankfurt haben wird. So kündigten am Londoner Flughafen Heathrow nach einem BBC-Bericht Mitarbeiter der Betankungsfirma Aviatio Fuel Services (AFS) einen mehrtägigen Streik von Donnerstag- bis Sonntagfrüh an. Betroffen sind demnach mehrere Fluggesellschaften, unter anderem Virgin, United, KLM, Emirates und Air France. Der Gewerkschaft Unite zufolge dürfte es zu Hunderten verspäteten Flügen kommen.