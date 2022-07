1. Den Verlust melden

Man sollte den Verlust – wenn möglich – direkt melden. Am sogenannten »Lost-and-Found-Schalter« des Flughafens bekommt man das entsprechende Formular, das »Property Irregularity Report (PIR)«. Manche Airlines haben sogar eigene Gepäckermittlungen am Flughafen. Die meisten Fluggesellschaften gehen erst mal davon aus, dass das Gepäck nicht verloren, sondern verspätet ist – es also wiedergefunden und nachgesendet werden kann.