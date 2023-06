Die Form des Schiffes sorge für einen geringeren Luftwiderstand und damit für einen geringeren Energieverbrauch. An Bord wird Platz für bis zu 500 Gäste in mehr als 270 Kabinen und für 99 Crewmitglieder sein. Die Kreuzfahrtpassagiere werden ihren Klimafußabdruck in gewissem Umfang selbst beeinflussen können: Per mobiler App regulieren sie die Kabinenbelüftung und messen ihren Wasser- und Energieverbrauch.