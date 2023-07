Für den Dienstag erwarten Italien und andere Länder im Mittelmeerraum den Höhepunkt der bislang heftigsten Hitzewelle des Sommers: Auf Sizilien und Sardinien wird nach Angaben der europäischen Raumfahrtbehörde Esa mit Temperaturen von bis zu 48 Grad gerechnet. Der italienische Wetterdienst warnte vor »einer der intensivsten Hitzewellen aller Zeiten«.

Griechenland ächzt seit Ende vergangener Woche unter der ersten Hitzewelle in diesem Jahr. Nach Angaben des nationalen Observatoriums von Athen wurde in der Region Theben in der Mitte des Landes am Wochenende eine Höchsttemperatur von 44,2 Grad gemessen. Angesichts der Temperaturen von bis zu 39 Grad in Athen blieb die Akropolis von Freitag bis Sonntag während der heißesten Stunden des Tages geschlossen. Für die nächsten Tage sagte der griechische Wetterdienst EMY eine leichte Abkühlung um zwei bis vier Grad voraus. Doch schon ab Donnerstag soll eine weitere Hitzewelle mit Höchsttemperaturen von bis zu 43 Grad folgen. Ein Sprecher der Feuerwehr warnte, dass angesichts der Temperaturen auch die Gefahr von Waldbränden noch einmal deutlich ansteigen werde. In der Nähe von Athen kämpften Rettungskräfte aus dem In- und Ausland gegen Feuer.

In Spanien hat die dritte offizielle Hitzewelle des Sommers begonnen. Bei bis zu 47 Grad im Süden wurde am Montag Hitzealarm in 12 der insgesamt 17 sogenannten autonomen Gemeinschaften ausgerufen. Die Folge waren vielerorts menschenleere Straßen und volle Strände. In Madrid herrschten am Montag bis zu 39 Grad. Die zweite Hitzewelle mit Temperaturen von fast 45 Grad war in Spanien erst am Donnerstag zu Ende gegangen, die dritte soll nun bis Mittwoch anhalten.

Anders als bei den beiden ersten Hitzewellen steht diesmal neben der Region Andalusien und Teilen von Katalonien und Navarra erstmals auch die deutsche Urlauberhochburg Mallorca mit besonders hohen angekündigten Temperaturen im Mittelpunkt. Am Ballermann wurden Montagnachmittag bereits 36 Grad gemessen. Am Dienstag soll in Inca das Thermometer nach Angaben der Experten die 44-Grad-Marke erreichen. Das wäre dann der bislang höchste gemessene Wert auf Mallorca in diesem Jahr. Am Montag lagen die Temperaturen »in weiten Teilen des Landesinneren der Halbinsel und der Balearen fünf bis zehn Grad über dem Durchschnitt«, erklärte der Wetterdienst Aemet. Am Dienstag könnte mancherorts die Temperatur »zwischen 10 und 15 Grad« über dem Normalwert liegen.