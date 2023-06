Für die einen ist es »ein klares Zeichen gegen den Klimakiller Kreuzfahrt«, für die anderen sind es zwei Stunden Verspätung beim Start in den Urlaub. Im Hafen von Rostock-Warnemünde ist es am Samstagabend zu einer Protestaktion gekommen, bei der Demonstranten das Kreuzfahrtschiff »Aida Diva« zeitweise am Auslaufen hinderten. Die Blockade mit Kanus und kleinen Booten wurde von der Polizei – ebenfalls mit Booten – aufgelöst, das Schiff legte schließlich mit etwas Verzögerung ab.