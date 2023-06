Diesener führt als einen Grund den starken Anstieg der Methanemissionen an, die 80-mal klimaschädlicher als CO₂ seien. Methan entsteht durch die Nutzung von Flüssigerdgas (LNG), das in immer mehr Kreuzfahrtschiffen als umweltfreundlichere Alternative zu Schweröl genutzt wird: »Wer hier von Brückentechnologie spricht, der verschließt die Augen vor den vielfältigen Problemen von LNG, vor naturschädlichem Fracking und dem Klima-Killer Methan.« Auch Bio-Kraftstoffe seien nicht zielführend und nur lokal als Nischenlösung denkbar. »Es muss sichergestellt sein, dass es sich ausschließlich um Abfallprodukte handelt und kein Palmöl oder andere Produkte von unseren Feldern in den Tanks der Schiffe landen.«

Nach der Pandemie erholt sich die Kreuzfahrtindustrie schneller als der weltweite Tourismus insgesamt – trotz drastischer Einbrüche in den Coronajahren bis auf 16 Prozent der Passagierzahlen von 2019, trotz Seuchenalarmen auf in Hafen festgesetzten Schiffen. Die Sehnsucht nach Meer, einem durchorganisierten Urlaub in fernen Ländern, befeuert durch den Nachholeffekt nach der Pandemie scheint eine lukrative Kombination: Für das laufende Jahr rechnet der internationale Branchenverband Clia weltweit mit einer Passagierzahl auf Hochseekreuzfahrtschiffen von 31,5 Millionen oder 106 Prozent des Niveaus von 2019 und schon im nächsten Jahr mit einer Steigerung auf 36 Millionen.

Der deutsche Markt sei 2022 mit 1,88 Millionen Passagieren (von 20,4 Millionen weltweit) der zweitgrößte nach den USA gewesen.