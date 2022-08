In Sachen saubere Kreuzfahrt tut sich etwas, das erkennt auch der Nabu an. Die Relevanz angesichts des Klimawandels ist inzwischen vielen, wenn anscheinend noch nicht allen Reedereien bewusst: Wenn sie Urlaub vor der Kulisse intakter Natur verkaufen wollen, müssen sie diese schützen – und wenn es aus Marketinggründen geschieht. Über die Weltmeere schippern bereits große Urlaubsschiffe, die mit dem emissionsärmeren Flüssigerdgas (LNG) angetrieben werden; Abgase müssen gefiltert werden; internationale Regeln begrenzen immer stärker den Schwefelausstoß. In Nord- und Ostsee etwa und in Häfen sind die Vorschriften besonders streng.