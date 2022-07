Der von der Gewerkschaft Ver.di angekündigte eintägige Warnstreik beim Lufthansa-Bodenpersonal hat in der Hauptreisezeit massive Auswirkungen. Die Lufthansa stellt am Mittwoch in München und Frankfurt den Flugverkehr fast ein. Der Ausstand soll am Morgen um 3.45 Uhr beginnen und bis 6 Uhr am Donnerstag dauern, wie die Gewerkschaft Ver.di bekannt gegeben hat.