Foto: REV / TheYachtPhoto.com

Neue Nummer eins im Superjachten-Ranking Luxusjacht mit Weltverbesserungsanspruch

Lang lebe der Größenwahn! In der Rangliste der größten Motorjachten, die das Magazin "Boote Exclusiv" jetzt veröffentlicht hat, gibt es eine neue Nummer eins. Der Gigant sticht auch als Forschungsschiff in See.