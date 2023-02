Als die Touristen langsam zurückkamen, begann die Pandemie. Marokko verhängte besonders strenge Einreiseregeln. Wiederholt wurden alle Flüge ausgesetzt, zeitweise konnten nicht einmal die eigenen Landsleute zurück in ihre Heimat reisen. Erst im Februar 2022 wurden die Grenzen endgültig wieder geöffnet. Die Tourismusbranche des Landes lag da längst am Boden, nicht nur in Imlil.

»Das war eine sehr harte Zeit«, sagt Abde über Corona. Wenn man ihn nach dem Mord an den Touristinnen fragt, spricht er nur von »dem Ereignis« oder »dem, was damals passiert ist«. Eines ist ihm wichtig: »Diese Männer kamen nicht von hier, sondern aus der Stadt. So etwas hat es bei uns nie vorher gegeben.« Seit dem Mord darf man von Imlil aus nur noch mit einem offiziellen Guide in den Nationalpark.