Foto: Heike Klovert/ DER SPIEGEL

Sieben Monate auf einem Frachtschiff Wie Peggy aus dem Erzgebirge durch die Coronakrise segelte

Als Peggy Engelmann, 33, an Bord der "Avontuur" ging, wollte sie helfen: Kaffee sollte aus der Karibik klimafreundlich in Hamburg ankommen. Sie ahnte nicht, dass sie mitten in eine Pandemie hineinfuhr.