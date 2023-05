Hari Budha Magar hat Bergsteigergeschichte geschrieben. Der Veteran der Gurkha-Soldaten, der in Afghanistan beide Beine verloren hat, hat den 8848 Meter hohen Mount Everest erklommen. Der 43-Jährige erreichte den Gipfel des höchsten Bergs der Welt am Freitag um 15 Uhr. Begonnen hatte er die Besteigung am 17. April. Genau 13 Jahre, nachdem er seine Beine durch eine Explosion verloren hatte, heißt es in einem Bericht des britischen »Guardian«.