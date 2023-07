Achtung, Höhe! Und Weite.

Dies ist Deutschland längste Hängebrücke, gebaut von einer Schweizer Firma in Willingen, im hesssichen Teil des Sauerlandes. An diesem Wochenende wird sie eröffnet – und wenn es nach den Betreibern geht, hätte die Sache auch durchaus etwas schneller gehen dürfen.

Skywalk-Chef Ulrich Keudel

"Was wir hier sehen ist Schweizer Ingenieurskunst gemischt mit deutscher Gründlichkeit. Das Hin und Her zwischen 3D-Modellen, Behörden und Inspekteuren hat sechs Jahre gedauert. Aber jetzt sind wir am Ende einer langen Reise angelangt und andererseits erwarten wir eine Menge Touristen."

Die sollen gleich zwei Attraktionen auf einmal erleben können – denn die neue Brücke ist schräg über der Mühlenkopf-Schanze entstanden, der Großschanze für Skispringer, auf denen im Winter Weltcups ausgetragen werden. Das Gefühl mag durchaus dem der Athleten ähneln. Nur ohne Landung

Die Zahlen: 664 Meter ist das Bauwerk lang, 100 Meter schwebt es über dem Boden und wiegt 120 Tonnen.

Skywalk-Chef Arne Brüne

Noch nicht, aber es ist ein unglaubliches Gefühl. Man hat Respekt, man Anspannung. Es ist ein lebendes Bauwerk. Also die Brücke geht leicht mit.

36 Stahlanker wurden bis zu 20 Meter in den Boden getrieben, um die Brücke zu sichern. So soll sie auch einem Hurricane der Kategorie 2 standhalten können – auch wenn, trotz Klimawandel – solche Wetterphänomene im Sauerland hoffentlich eher die Ausnahme bleiben werden.