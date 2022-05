Endlich wieder den Rucksack packen, durch Wälder und Wiesen streifen und zu Fuß die Natur genießen: Je wärmer und je länger die Tage, desto mehr kribbelt es in den Wanderbeinen. In Deutschlands Ferienregionen wurde die Zeit des Stillstands während der Pandemie genutzt. Viele neue Routen sind entstanden, für Genusswanderer finden sich ebenso schöne Touren wie für ambitionierte Kilometerfresserinnen.

Hier sind Tipps von Norden nach Süden – vielleicht ist ja schon die passende Tour für den Himmelfahrtstag dabei? Mecklenburg-Vorpommerns großer Naturparkweg

Bild vergrößern Malerischer Schaalsee: Das versunkene Ruderboot neben dem Steg sieht aus, als hätte es dort jemand bewusst platziert Foto: Andreas Vitting / imagebroker / IMAGO

Wer richtig viel Zeit und genug Kraft in den Waden hat, kann sich in Mecklenburg-Vorpommern an eine Mammutroute wagen: Ganze 907 Kilometer misst der Naturparkweg , der vom Schaalsee im Westen bis nach Vorpommern führt. Auf dem Weg liegen das Sternberger Seenland, die Mecklenburgische Schweiz bei Großen Luckow und der Röthelberg bei Burg Schlitz. Eine Nordroute führt bis Usedom und an das Stettiner Haff bei Ueckermünde und Torgelow, südlich geht es durch die Feldberger Seenlandschaft und den Müritz-Nationalpark.

Die Fernroute wurde offiziell schon 2021 eröffnet. Die Ausschilderung soll den Touristikern zufolge aber erst im Laufe des Jahres 2022 komplettiert werden. Bis dahin wird zur Navigation die App Outdooractive empfohlen.

Bild vergrößern Wandern ist schön auf den neuen Wanderwegen, Rasten aber auch: Pause am Schmalen Luzin in der Feldberger Seenlandschaft, Mecklenburg-Vorpommern Foto: Andreas Duerst / TMV

Buchen suchen rund um Brandenburgs Schorfheide Wer sich eine Woche Zeit für eine Wanderreise nimmt, findet auch in Brandenburg eine neue Mehrtagestour. Der Fernwanderweg Rund um die Schorfheide führt durch drei sogenannte Nationale Naturlandschaften, die von der Eiszeit geprägt wurden – durch den Naturpark Barnim, das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und das UNESCO-Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin mit seinem prächtigen Laubdach. Das lohnt sich auch als farbenfrohe Tour im Herbst.

Die insgesamt 135 Kilometer lassen sich gut auf sieben Tagesetappen aufteilen. Ausgangspunkt und Endstation des Rundwegs liegen in der Stadt Eberswalde. Ein Höhepunkt am nördlichsten Zipfel der Route ist das ehemalige Zisterzienserkloster in Chorin , das in diesem Jahr sein 750-jähriges Bestehen feiert. Sie suchen in Brandenburg nach einer kurzen Tour für einen halben Tag? Im September 2021 wurde der Rundweg Wummsee im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land offiziell eröffnet. Auf naturbelassenen Waldwegen geht es zwölf Kilometer durch Buchen- und Mischwälder um den Großen und Kleinen Wummsee sowie den Kapellensee. Abkühlung ist damit möglich.

Bild vergrößern Eine Wanderung durch den Buchenwald in der Brandenburger Schorfheide macht besondere Freude – im Frühsommer genauso wie, siehe Foto, im Herbst Foto: imageBROKER / AVTG / IMAGO

Per GPS entlang Hamburgs grünen Achsen Wer Hamburg auf einer Städtereise auf besondere Weise kennenlernen möchte, hat dazu neue Möglichkeiten: Mithilfe der Wanderkarte Abenteuer Grünes Netz und GPS-Koordinaten lassen sich die Landschaftsachsen der Hansestadt auf zwölf Routen erkunden. Sie führen strahlenförmig vom Zentrum an die Stadtränder. Die Achse Alster zum Beispiel (10,3 Kilometer) bringt Wanderer und Wandererinnen von der Stadtbühne zum Friedhof Ohlsdorf, dem größten Parkfriedhof der Welt. Einen neuen Kurzweg gibt es außerdem in Hamburgs Süden: Die gut sieben Kilometer lange Heideschleife Fischbeker Heide führt Reisende, die vom Lärm genug haben, in die weite Heidelandschaft vor den Toren der Stadt.

Moor, Wasser und Wald im Alten Land in Niedersachsen Im Alten Land entlang der Elbe in Niedersachsen gibt es eine neue Wanderung für Spazierwanderer: Der rund 8,5 Kilometer lange Moor-Wasser-Wald-Erlebnispfad im Hohen Moor bietet zwölf Erlebnisstationen zum Mitmachen und Ausprobieren. Ausflügler bekommen dort Infos zum Obstanbau, über Fischteiche, Wasser, Kraniche, Moore und zum Klima allgemein. Der Pfad beginnt rund 15 Kilometer westlich von Stade. Industriegeschichte und Lyrik in Nordrhein-Westfalen Im bevölkerungsreichsten Bundesland sind während den Hochzeiten der Coronapandemie gleich mehrere neue Wanderwege entstanden.

Erst Anfang April eingeweiht wurde der Zollverein-Steig in der Ruhrgebietsmetropole Essen. Die 26 Kilometer lange Route führt vom UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein durch den grünen Essener Norden und vorbei am Rhein-Herne-Kanal. Ein Höhepunkt sind die begehbaren Halden, die eine großartige Aussicht bieten.

Eine Alternative in der Region ist der neue Kettwiger Panoramasteig . Entlang der Ruhr bei Kettwig passiert die Route Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Oefte. Von den Höhen bietet sich immer wieder ein hervorragender Blick auf Essen.

Bild vergrößern Anhalten und die Aussicht genießen: Wanderer und Wanderinnen schauen von Kettwig aus über das Ruhrtal südlich von Essen Foto: Jochen Tack / IMAGO

Im Münsterland können sich Wandernde auf die Spuren der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) machen. Der neue Lyrikweg führt über sieben Kilometer zu Orten, an denen die Künstlerin lebte und wirkte, zum Beispiel zu ihrem Geburtsort Burg Hülshoff. Unterwegs informieren 20 Stationen, wie sich Literatur, Natur und Kultur seit damals gewandelt haben. Zum Weg gibt es außerdem eine passende App. Wälder, Moore, Auen- und Seenlandschaften, darüber hinaus einige herrschaftliche Schlösser, schmucke Parks und die regional prominenten Dülmener Wildpferde: Das bietet der rund 160 Kilometer lange Hohe-Mark-Steig . Der Weitwanderweg führt einmal durch den gleichnamigen Naturpark zwischen Niederrhein, Ruhrgebiet und Münsterland. Eröffnet wurde er im Frühjahr 2021.

Bild vergrößern Stolze Tiere: Die Dülmener Wildpferde lassen sich im Merfelder Bruch im Naturpark Hohe Mark beobachten Foto: Reiner Bernhardt / IMAGO

Eine neue Spazierroute findet sich im Städtchen Bad Berleburg. Der Themenweg »Märchenspur« verläuft über etwa sechs Kilometer in die Altstadt, zum Schloss Berleburg samt Schlosspark und in die Wälder rund um die Stadt, in denen der Legende nach bekannte Figuren der Brüder Grimm gesichtet worden sein sollen. Die Route eignet sich aufgrund ihrer überschaubaren Länge und des Themas gut für Familien mit Kindern. Natur und Kultur erwandern in Sachsens Westlausitz

Bild vergrößern Herrschaftlich: Das Barockschloss Rammenau ist ein Highlight auf dem Westlausitz-Rundweg Foto: Sylvio Dittrich / IMAGO

In der Westlausitz in der Nähe von Dresden wurde ein neuer Rundweg ausgeschildert, der einmal durch die ganze Region führt. Die Tour kombiniert ausgedehnte Waldgebiete wie die Luchsenburg und die Massenei mit einigen kulturellen Sehenswürdigkeiten – darunter das Barockschloss Rammenau , die Pfefferkuchenstadt Pulsnitz, der Tier- und Kulturpark Bischofswerda und der Schlosspark in Großharthau. Sportliche Wanderer schaffen die insgesamt 60 Kilometer in zwei bis drei Tagen. Wer es gemütlicher angehen möchte, nimmt sich bis zu fünf Tage. An fünf Bahnhöfen entlang der Strecke lässt sich die Tour beginnen. Thüringens Urwaldpfade und die Geschichte einer Liebe

Bild vergrößern Der Mensch wirkt klein neben dieser uralten Eiche im Nationalpark Hainich Foto: Gabriele Hanke / IMAGO

Die noch halbwegs wilden – oder zumindest »naturnahen« – Wälder Thüringens werden als sogenannte Urwaldperlen vermarktet. Diese geschützten Höhenzüge sind von der Forstwirtschaft weitgehend verschont geblieben. Erwandern lassen sich die urwüchsigen Waldflächen nun auf 15 Urwaldpfaden . Sie liegen auf einem Halbkreis, der von der Hohen Schrecke über den Naturpark Kyffhäuser und die Hainleite, den Nationalpark Hainich, durch die Wälder bei Eisenach und das Biosphärenreservat Thüringer Wald bis zum Thüringer Schiefergebirge im Südosten reicht. Unterwegs kann man fast alles erleben, was ein deutscher Wald zu bieten hat: gurgelnde Bäche, tiefe Schluchten und steile Hänge, einige bizarre Felsen und natürlich schöne Ausblicke. In Thüringen finden Outdoor-Freunde noch einen weiteren neuen Wanderweg: Der Goethe-Erlebnisweg führt auf rund 29 Kilometern von Weimar zum Schloss Großkochberg. Es ist die Strecke, die der Dichter zwischen 1775 und 1788 zurücklegte, um seine Geliebte Charlotte von Stein zu besuchen. Damals nahm Goethe freilich das Pferd. Heute können sich Wanderer an mehreren Erlebnisstationen in die damalige Zeit hineinversetzen. Die Route führt durch Vollersroda, Buchfahrt, Saalborn, Schwarza und Neckeroda. Acht Stunden sollte man veranschlagen. Durch den jüngsten Naturpark Hessens

Bild vergrößern Raboldshausen im Knüllgebirge: Eine Provinzidylle, die Wanderer und Wanderinnen an vielen Orten in Deutschland finden können Foto: Swen Pförtner / dpa

Bewaldete Hügel, Täler mit sattgrünen Wiesen, kleine Dörfer: Das zeichnet den Naturpark Knüll in Nordhessen aus, der im vergangenen Jahr eingeweiht wurde. Wanderer finden dort 20 Premiumwege mit insgesamt 174 Kilometern Länge. Der jüngste Naturpark des mitteldeutschen Bundeslandes hat sich nach eigenen Angaben dem sanften Tourismus verschrieben. Das Wandern dort muss also nicht in Leistungssport ausarten. Auf alten Römerpfaden durch den Odenwald

Bild vergrößern Das Römer-Kastell im hessischen Saalburg ist eine ehemalige Befestigungsanlage des Limes Foto: Jan Huebner / IMAGO

Limes heißt der Grenzwall, mit dem das Römische Reich sein Herrschaftsgebiet absteckte. Gleich zwei solcher Limesanlagen führen durch den Odenwald: der Obergermanisch-Raetische Limes, ein Unesco-Welterbe, und der weiter westlich gelegene ältere Odenwald-Limes. Entlang dieser Wälle wurden jeweils drei Römerpfade angelegt. Die Wege haben antike Götterpaten als Namensgeber, sie heißen zum Beispiel Herkulespfad oder Minervatour. Mit Distanzen zwischen 7 und 15 Kilometern eignen sie sich für entspannte Kurz- und Halbtagestouren. Wandernde sollen auf den Pfaden die Natur des Odenwalds genießen, aber auch an die Geschichte der Römer herangeführt werden – allerdings ohne strengen Bildungsauftrag. Es handelt sich nicht um Lehrpfade. Zu sehen gibt es unter anderem römische Denkmäler und Installationen, eigens für die Wege geschnitzte Rastbänke – sogenannte Jupiterbänke – und Infotafeln des Naturparks Neckartal-Odenwald. Hunsrück in Rheinland-Pfalz: Wandern mit Wegzehrung Im Hunsrück in Rheinland-Pfalz soll der kurze Genusswanderweg »Lecker Pfädchen« Appetit nicht nur auf die Landschaft machen. Entlang der zehn Kilometer langen Route rund um die Orte Thalfang am Erbeskopf , Hilscheid, Dhronecken und Burtscheid liegen Getränkestationen, die Wanderinnen und Wanderer mit Sprudel, Bier oder Wein versorgen. Da ist ein wenig Disziplin gefragt, damit auch die letzten Meter kein Problem sind. Auch mehrere Picknickplätze am Wegesrand eignen sich für ausgedehnte Pausen. Auf dem »Grenzgänger« durchs wilde Allgäu Die Mehrtagestour durch die Allgäuer Alpen überschreitet immer wieder die deutsch-österreichische Grenze zwischen Tannheimer Tal, Hintersteiner Tal und Lechtal – daher der Name Grenzgänger . Highlights unterwegs sind die Umrundung des Hochvogels und der Schrecksee, der zuletzt wegen der vielen tollen Bilder auf Instagram von Hobbywanderern überrannt wurde. Auf mehr als 80 Kilometern werden gut 6000 Höhenmeter zurückgelegt. Die Tour wurde schon 2019 eröffnet, allerdings waren die Hütten entlang des Weges in den Coronasommern nicht oder nur mit recht strengen Hygiene- und Kapazitätsvorschriften geöffnet. In diesem Jahr besteht nun die Gelegenheit, den Weg uneingeschränkt auszuprobieren. Allerdings sollte man Erfahrung im alpinen Gelände haben und keine Probleme damit, Geröllfelder zu queren oder ausgesetzte Grate zu überschreiten. Neue Rundwege in den Berchtesgadener Alpen

Bild vergrößern Die Gegend um Berchtesgaden hat Wandernden einiges zu bieten – zum Beispiel enge Schluchten und wilde Bäche Foto: Westend61 / IMAGO

Ob entspannt durchs Tal, locker über die Höhen oder sportlich bis auf die Gipfel: Die Berchtesgadener Rundwege – neu ausgeschildert seit diesem Mai – bieten drei Möglichkeiten für verschiedene Ansprüche. Gemütlich und weitgehend ohne Höhenmeter verbindet der Talweg in vier Etappen die fünf Gemeinden Berchtesgaden, Schönau am Königssee, Ramsau, Bischofswiesen und Marktschellenberg. Insgesamt misst die Route 78 Kilometer. Zielgruppe: Genusswanderer und Sightseeing-Freunde. Sportlicher wird es auf dem Höhenweg (6 Etappen, 100 Kilometer), der Wanderer und Wanderinnen auch zu Almen und Hütten führt. An den Start- und Endpunkten liegen Bushaltestellen, sodass man das Auto stehen lassen kann. Wer für Fernsicht ganz hoch hinaus will, wählt den sechstägigen Gipfelweg mit Übernachtungen auf Berghütten. Auf den ersten beiden Etappen gibt es zwei Routen, um Engpässe rund um den berühmten Königssee zu vermeiden. Die drei Weitwanderwege sind aufeinander aufgebaut, wobei die meisten sich wohl für eine der Touren entscheiden dürften.

Bild vergrößern Ab unter die Erde: Das geht in der Schellenberger Eishöhle Foto: Christian Zappel / imagebroker / IMAGO

Als alternative Hüttentour empfiehlt sich seit Sommer 2021 auch die Untersbergrunde durch das markante und nördlichste Bergmassiv der Berchtesgadener Alpen. Höhepunkt unterwegs ist die begehbare Schellenberger Eishöhle . Für die Route sind vier Tage veranschlagt. Durch den Auwald entlang der Donau in Bayerisch-Schwaben

Bild vergrößern Sommeridylle auf der Schwäbischen Alb - wer es lieber flach mag, wählt den Donauwald-Wanderweg fast ohne Höhenmeter Foto: Adrian Agylar / iStockphoto / Getty Images

Er wird als der flachste Premiumweg Deutschlands beworben: Der Donauwald-Wanderweg in Bayerisch-Schwaben führt über 60 Kilometer durch eines der größten noch erhaltenen zusammenhängenden Auwaldgebiete Deutschlands. Der Höhenunterschied auf der Strecke zwischen Günzburg und Schwenningen beträgt gerade einmal 68 Meter. Da muss niemand ins Schwitzen kommen. Bequem abkürzen lässt sich die Route auch, alle Etappenorte sind mit der Bahn erreichbar. Eingerichtet wurde der Weg schon im Oktober 2019, doch dann kam Winter, direkt im Anschluss folgte Corona. In diesem Jahr kann es richtig losgehen. Auf vier Wegen auf den Wendelstein in den Bayerischen Alpen

Bild vergrößern Der Wendelstein ist aus gutem Grund ein prominenter Aussichtsberg Foto: Harald Nachtmann / Getty Images