Und das Gepäck? Teils stehen an Flughäfen auch Gepäckautomaten, an denen die Wartezeiten oft kürzer sind als am Schalter. So weist etwa die Lufthansa auf entsprechende Automaten an den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Stuttgart hin. Wer wissen möchte, ob so ein Angebot auch für den eigenen Flug besteht, sollte auf den Websites der Airline oder des Flughafens nach Angeboten für »Self Service« oder »Self Check-in« suchen.

Manche Fluggesellschaften bieten ihren Kunden an, das Gepäck schon am Vorabend einzuchecken. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn man in der Nähe des Airports wohnt. Durch den zusätzlichen Weg am Vortag erspart man sich zum Urlaubsstart die Zeit für die Gepäckaufgabe.