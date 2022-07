Auch der Hering der Region wurde einem Re-Branding unterzogen. Als der Fisch hier früher an Land kam, wurde er als Massenware direkt auf Lastwagen verfrachtet. »Die Fischer haben geklagt, dass sie davon nicht leben können«, erzählt Schilling, »Da habe ich gesagt, das müssen wir ändern.« Also kreierte man neue Produkte, vertrieben unter dem edel klingenden Namen Hiddenseer Kutterfisch. Den gibt's im Feinkostenladen, nicht beim Discounter.

Schilling weiß: Es reicht nicht, ein Produkt zu haben. Man muss es auch verkaufen können – womit wir wieder bei Rügen wären. Von dieser Insel muss man niemanden mehr überzeugen. Doch warum verteilen sich die Leute nicht besser? Warum fahren nicht mehr Menschen in den westlichen Teil? Schilling führt das auf ein Grundprinzip des Fremdenverkehrs zurück: Touris ziehen Touris an. »Die Psychologie der Schlange.« Wo viele anstehen, kann es so schlecht nicht sein. Woanders ist es dann vergleichsweise leer. Und das ist im Grunde hervorragend. So gibt es in Rügens Westen viel Raum für Entdeckungen.

Wer sich für künstlerisch Wertvolles interessiert, besucht zum Beispiel auf Ummanz die St. Marienkirche in Waase. Zu sehen gibt es in der unscheinbaren Dorfkirche einen kostbaren Antwerpener Flügelaltar aus dem 16. Jahrhundert. Wer die karge Schönheit der Küste sucht, fährt in den Norden auf die Halbinsel Wittow, ins Naturschutzgebiet Nordwestufer Wittow und Kreptitzer Heide. Und wer sich eine freie Rundumsicht genießen will, steuert den Grümbke-Turm bei Neuenkirchen an, eine verzinkte Stahlkonstruktion, die sich auf der Anhöhe Hoch Hilgor erhebt. Hier kommen wirklich kaum Reisende vorbei.