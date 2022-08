Dabei geht es bei »The Female Explorer« eindeutig nicht um den reinen Nutzwert: Fragen zur Periode unterwegs lassen sich heute auch leicht online beantworten – da ist das rund 200-seitige Magazin im Vergleich zu teuer. Es ist ein »Coffee-Table-Mag«, also eines, das dekorativ auf dem Kaffeetisch liegen kann. Solche Magazine sind immer auch ein Statement desjenigen, der sie kauft. Wer will man sein, wie will man wahrgenommen werden? Und Frauen, die entweder abenteuerlustig sind oder es gern mehr wären, hatten da im Medienmarkt bisher nichts im Angebot.

Abenteuerlustig ist hier ein weiches Konzept: In »The Female Explorer« gibt es sowohl Geschichten über Reisen durch die Mongolei und Eiscampen in Island als auch Texte zu Gartenlauben und Rezepte für den Gaskocher unterwegs. Vieles dient zur Inspiration und zum Wegträumen. Die Autorinnen sind oft keine professionellen Schreiberinnen. In der Redaktion verbringen sie deshalb viel Zeit damit, die Geschichten gemeinsam zu entwickeln. »Wir wollen möglichst unterschiedliche Frauen dabei unterstützen, ihre Geschichten in die Welt zu bringen«, sagt Jess. Das macht viele Texte sehr authentisch, auch wenn, wie bei vielen Reisegeschichten, stets die Gefahr besteht, dass die bereisten Länder in den Hintergrund rücken.

»Ist das nicht gefährlich?«

»Wir haben einen Nerv getroffen«, sagt Jess, »wahrscheinlich auch, weil viele Frauen anders schreiben und lesen. In den Magazinen von Männern geht es sehr viel um die sportliche Performance – wie hoch bist du geklettert? Wie weit bist du gelaufen? Bei den Frauen geht es mehr um die Experience, das Erlebnis – wie fühlt sich das an? Kann ich daran persönlich wachsen? Was habe ich daraus gelernt?«

In der aktuellen Ausgabe klingt das dann so: Eine Autorin beschreibt, wie sie an einem Wanderweg scheitert, am Regen, ihrer Laune, der schlechten Recherche. Sie erzählt von Kälte, Regen und Fernsehern in Hostels, bis sie die Wanderung kurzerhand abbricht, eine Freundin in Paris besucht, und merkt: »Das ist der Urlaub, den ich eigentlich brauche. (...) Einen Urlaub von mir selbst, statt ständig mit mir allein zu sein.«