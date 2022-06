Vom See aus folgen wir keinem markierten Trail mehr, sondern einem Pfad, den Jan als GPS-Route in einer Outdoor-App gefunden hat. Wir umrunden einmal den Berg Grøthogna, folgen dem Lauf eines Flusses in ein menschenleeres Tal, laufen hinein in einen Nachmittag, der nicht zu enden scheint. Am Wasser finden wir einen Lagerplatz mit Feuerstelle. Später dann, lange nach dem Essen, fällt das Licht der untergehenden Sonne so spektakulär über den Birkenhain, als hätte jemand die Landschaft am Computer für ein Fantasy-Epos designt. Alles strahlt, dahinter schiefergraue Wolken.

Weil wir in dieser skandinavischen Sommersonne nie müde sind, stehen wir um halb vier morgens auf. Wir laufen mit den ersten Strahlen los, doch schnell ziehen Wolken auf. Wie unterschiedlich die Landschaft sein kann, merken wir jetzt. Ausgedehnte Moore erwarten uns, Kälte steigt auf. Manchmal gehen wir eine Weile fehl, müssen zurück. Schließlich weitet sich das Tal, bald ist es wieder karg und von Felsen durchzogen. Keine zwei Stunden später folgen wir wieder einem Fluss, diesmal einem reißenden. Kiefern duften. Man hat den Eindruck, dies könnte auch Yellowstone oder Kanada sein. Abends zelten wir an einem See. Große Spannung immer bei der Frage, was wir zu Abend essen. Pasta Primavera oder Chicken Tikka Masala? Es ist angenehm, kaum Auswahl zu haben.