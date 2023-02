Außergewöhnliches Himmelsschauspiel über Deutschland: Polarlichter seien in der Nacht etwa in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen zu sehen gewesen, sagte die Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, Monika Staesche.