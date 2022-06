»Die meisten Leute kommen bloß nach Biarritz, um einen Surfkurs zu machen und sich ein T-Shirt zu kaufen. Sie erfahren nicht, was das Wellenreiten wirklich für diesen Ort bedeutet«, ergänzt sein Kollege Julien Roulland. Soultrait, der sein Haar bis heute schulterlang trägt und das Buch »Le surf change le monde« geschrieben hat, sagt: »Das Wellenreiten brachte eine ganz neue Gegenkultur nach Biarritz. Meine Freunde und ich verweigerten uns dem System, weil die Wellen unser Leben bestimmten. Wir nahmen stattdessen irgendwelche Jobs an, um surfen und reisen zu können.«

Ab Mitte der 1960er-Jahre hätten die Wellen Surfer aus aller Welt ins Paye Basque gelockt. »Das machte Biarritz zu einem weltoffenen Ort«, sagt Roulland. »Daran erinnern wir etwa mit polynesischen Surffestivals. Wir wollen zeigen, dass Surfen in Biarritz nicht bloß Kommerz ist.«

Blickt man an der Côte des Basques durch die salzige Gischt in Richtung Süden, sind in der Ferne die Pyrenäen zu erkennen. Im Dunst liegen weitere legendäre Surfspots wie das Belharra-Riff bei Urrugne, wo sich im Winter 8 bis 15 Meter hohe Monsterwellen auftürmen, oder der Badeort Guéthary, wo Gibus de Soultrait lebt und surft und der »Swell« besonders kraftvoll ist. In Richtung Norden befindet sich im Départment Les Landes der Ferienort Hossegor, der auch als »Hawaii Europas« bezeichnet wird. Der an einigen Stellen bis zu 4500 Meter tiefe Unterwassercanyon Gouf de Capbreton mündet dort direkt vor der Küste und sorgt dafür, dass sich steile Wellen explosionsartig direkt am Strand brechen.

Aber auch für Anfänger gibt es an der Küste mit ihren breiten Sandbänken viele gute Weißwasserwalzen zum Üben, etwa in Vieux Boucau. Hier hat der deutsche Surfpionier Uli Scherb 1998 eines der ersten Surfcamps am Atlantik eröffnet.

Obwohl er bereits 56 Jahre alt ist, fügt er sich in seiner »Atlantic Surf Lodge« perfekt in die Szenerie aus durchtrainierten jungen Shortsträgern ein – dabei stammt der ausgebildete Bäcker noch aus einer ganz anderen Zeit. »Bis ich 17 Jahre alt war, wusste ich nicht, dass Wellenreiten überhaupt existiert. Davon erfuhr ich erst, als ich mir mit einem Kumpel die australische Surf-Doku ›Crystal Voyager‹ beim Münchner Filmfest anschaute«, erzählt Scherb.