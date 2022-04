Aber anscheinend halten uns diese Erkenntnisse und auch sonst nichts davon ab, den nächsten Urlaub zu buchen. Kaum jemand, der oder die es sich leisten kann, verzichtet freiwillig auf den Trip ans Meer oder in die Berge. Trotz des Klimawandels, trotz der Pandemie, trotz aller Krisen.

»Der Mensch ist schon immer gereist, aber nicht mit so einem argen Ressourcenverbrauch«, sagt die Autorin und Reisejournalistin Maria Kapeller im SPIEGEL-Podcast »Smarter leben«. Sie selbst hat viel von der Welt gesehen, beruflich und privat – aber seit einiger Zeit fliegt sie nicht mehr, reist langsamer und bewusster. Auch bei ihr war das allerdings ein jahrelanger Prozess.

»Das Umdenken fällt uns deshalb schwer, weil wir in einer hektischen und stressigen Welt leben und das Reisen so viel kompensieren muss. Und es ist auch so normal geworden, dass wir reisen.«