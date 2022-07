Übelkeit am häufigsten im Bus

Je nach Verkehrsmittel variiert die Wahrscheinlichkeit, reisekrank zu werden: Beim Busfahren ist sie laut Küpper am höchsten, danach folgen Auto- und Bahnfahren und zuletzt das Fliegen. Tomas Jelinek vermutet, dass der Blick aus dem Flugzeugfenster so weit weg von der Realität sei, dass man das Gefühl habe, stillzusitzen. Im Gehirn entsteht so weniger Verwirrung.

Fliegen geht natürlich nicht immer – und ist auch für den ökologischen Fußabdruck nicht die beste Wahl. Gut, dass es für alle anderen Verkehrsmittel ein paar Tricks gibt, mit denen die Reiseübelkeit bestenfalls gar nicht erst entsteht: