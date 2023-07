Die Behörden warnten am Sonntag, der Einsatz zur Eindämmung des Feuers werde noch mehrere Tage dauern. Am Samstag waren nach offiziellen Angaben rund 30.000 Menschen, darunter viele Urlauber, vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden.

Ausreise auch ohne Papiere möglich

Am Sonntag sprach ein Regierungsvertreter hingegen von 19.000 Betroffenen. In jedem Fall sei es die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte Griechenlands, hieß es weiter. Schiffe der Küstenwache und Dutzende Privatboote holten mehr als 2000 Touristen von den Stränden ab. Auf der Insel brachte die Gemeinde etwa 4000 bis 5000 Menschen in verschiedenen Einrichtungen unter. Die Behörden baten um Matratzen und Bettwäsche. Zwölf Dörfer wurden vorsorglich evakuiert. Besonders betroffen war die bei Touristen beliebte Region rund um den Ferienort Lindos mit seiner berühmten Akropolis aus dem 4. Jahrhundert.