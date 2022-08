Foto: Jose Fuste Raga / Universal Images Group / Getty Images

Sightseeing in Rumänien Warum dieses Schloss eine Sehenswürdigkeit ist

Was macht einen Ort zu einem Touristenmagnet? Entweder die wahre Geschichte hinter diesem Ort – oder die reine Fantasie. Schauen wir uns das berühmte Dracula-Schloss in Bran einmal genauer an.