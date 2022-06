Zu Wort kommt in der »Financial Times« auch Zinhle Novazi, eine Südafrikanerin, die ebenfalls in Großbritannien lebt. Sie zweifelt die Maßnahme nicht nur wegen der gewählten Sprache an: »Jeder Nicht-Südafrikaner könnte diese Fragen beantworten«, meint sie. Und auch Dinesh Joseph fragt sich: »Wie beweist das in irgendeiner Weise, dass mein Pass gefälscht ist? Für mich gibt es da keinen Zusammenhang.«

Bislang sieht es aus, als würde Ryanair trotz der Kritik am Einsatz des Wissenstests festhalten. Das sogenannte Britische Hochkommissariat indes stellte am Freitag auf Twitter klar , dass es sich bei dem Test nicht um eine Vorgabe der britischen Regierung handele. Und vom irischen Außenministerium heißt es laut »Metro«: »Südafrikanische Staatsbürger müssen keinen Test in Afrikaans ablegen, bevor sie einen Flug nach oder von Irland antreten.«